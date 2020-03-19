Глава Карелии запретил несовершеннолетним детям находиться в общественных местах без масок

Артур Парфенчиков издал распоряжение, запрещающее несовершеннолетним находиться в общественных местах и транспорте без защитных масок.

В минувший четверг, 19 марта, глава Карелии подписал Распоряжение о запрете нахождения несовершеннолетних детей в общественных местах без средств индивидуальной защиты – масок.

"Установить, что в общественных местах, общественном транспорте несовершеннолетние могут находиться при наличии индивидуальных средств защиты (масок), несовершеннолетние до 14 лет включительно – при индивидуальных средствах защиты (масок) и в сопровождении взрослых", - говорится в Распоряжении, опубликованном на сайте правительства республики.