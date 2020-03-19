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Глава Карелии запретил несовершеннолетним детям находиться в общественных местах без масок

Новости. Общество
13:22, 20 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Сергеев
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Артур Парфенчиков издал распоряжение, запрещающее несовершеннолетним находиться в общественных местах и транспорте без защитных масок.

В минувший четверг, 19 марта, глава Карелии подписал Распоряжение о запрете нахождения несовершеннолетних детей в общественных местах без средств индивидуальной защиты – масок.

"Установить, что в общественных местах, общественном транспорте несовершеннолетние могут находиться при наличии индивидуальных средств защиты (масок), несовершеннолетние до 14 лет включительно – при индивидуальных средствах защиты (масок) и в сопровождении взрослых", - говорится в Распоряжении, опубликованном на сайте правительства республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бармалей
2020-03-20 13:40:40
Ну и какая отвественность за неисполнение этого "мудрого" распорядения? С точки зрения законности обязать кого то носить маску я вообще молчу...
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