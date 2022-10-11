Глава Карелии заверил, что мобилизованных не отправят на Украину без сертифицированной экипировки

Мобилизованные будут обеспечены только сертифицированной экипировкой, и без этого их не отправят в зону специальной военной операции, заявил глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, по этой причине жителям Карелии, которые хотят помочь мобилизованным, не надо покупать экипировку за свой счет.

«Скорее всего, все, что вы купите, не имеет сертификации. Это все будет оставлено по месту прохождения обучения. Никто в не сертифицированном средстве защиты солдата в зону специальной военной операции не допустит», — сказал губернатор.

Он перечислил, что можно отправлять мобилизованным.

«Это, в первую очередь, предметы быта, продукты, которые можно использовать в полевых условиях, сигареты и, может быть, какие-то предметы одежды», — пояснил Парфенчиков.