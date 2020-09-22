Глава комитета градостроительства мэрии Петрозаводска ответит на вопросы горожан

Председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов проведет "горячую" линию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Завтра, 24 сентября, с 14 до 15 часов жители карельской столицы смогут задать вопросы председателю комитета градостроительства и землепользования Евгению Игоревичу Перову по телефону: 71-33-16.

Напомним, что в это же время пройдут ранее анонсированные горячие линии со специалистами комитета ЖКХ. Начальник управления жилищного хозяйства Ольга Олеговна Морозова ответит на вопросы петрозаводчан по телефону: 71-33-15, начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Сергеевич Масляков – по телефону: 71-36-45.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в мэрии был отменен прием посетителей. Обращаться к специалистам можно дистанционно.