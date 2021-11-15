890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги 18
Сегодня 07:35

Глава Кондопожского района предложил компромиссный вариант организации форелевого хозяйства в Лижемской губе Онежского озера

Новости. Общество
13:14, 06 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Руководитель администрации Кондопожского района Карелии Виталий Садовников проинформировал Федеральное агентство по рыболовству о возможности альтернативного варианта размещения рыбоводного участка в Лижемской губе Онежского озера, за границей Ватнаволокского залива.

Руководитель администрации Кондопожского района в качестве компромиссного варианта предложил сформировать новый рыбоводный участок в районе острова Олений, в открытой части Большой Лижемской губы Онежского озера. В этом случае основные производственные мощности форелевого хозяйства будут находиться вне Ватнаволокского залива. Об этом говорится в письме, которое Виталий Садовников направил в Северо-западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Как отметил глава района, производственная компания, которая организует форелевое хозяйство в Ватнаволокском заливе, местные жители в ходе переговоров вышли на вариант разрешения конфликта, который удовлетворит всех, а именно – выделение нового рыбоводного участка. Таким участком может стать водная территория вблизи острова Олений, который находится в Большой Лижемской губе Онежского озера.

«Формирование нового участка в районе острова Олений позволит перенести основные выростные мощности из Ватнаволокского залива в открытую часть Большой Лижемской губы, что является приемлемым вариантом для всех сторон. Глубины и проточность в указанных координатах позволят перенести 95% выростных мощностей с участка №5 на вновь сформированный РВУ. Ветровая нагрузка, а также удаленность нового участка от дорожной инфраструктуры определяют необходимость размещения хозяйственных и технических построек в пределах участка №5, с изменением мощности садкового хозяйства на РВУ №5 с 1000 до 50 тонн», - говорится в письме.

При этом Виталий Садовников отмечает, что все проектные работы по формированию нового участка и изменению мощности старого производственная компания готова производить за свой счет.

Напомним, что в ноябре жители Ватнаволока сели за стол переговоров с форелеводами. В администрации Кондопожского района Карелии состоялся «круглый стол» по вопросу работы форелевого хозяйства в Лижемской губе Онежского озера в 7 км от деревни Ватнаволок. Отметим, что рыбоводный участок под разведение форели был сформирован в этом месте еще в 2009 году, однако никем не использовался. Когда летом этого года здесь начали устанавливать садки, местные жители и дачники выступили против. И если на выборах историю в Ватнаволоке постарались использовать в политических целях, то теперь диалог форелеводов с жителями и властью проходит в конструктивном ключе.

Ранее Федеральное агентство по рыболовству не нашло нарушений в процедуре выделения рыбоводного участка в Лижемской губе Онежского озера в 7 км от деревни Ватнаволок, поэтому работы начались и продолжаются сейчас на законных основаниях. Однако форелеводы посчитали необходимым пойти навстречу местному населению.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель

Аналитика

03.12.2021 16:42
Обществоведение
«Получил хороший урок» 7
Один из фигурантов резонансного «дорожного дела» Игорь Новокшонов вышел на свободу.
Мало денег, возьмем у народа 4
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 19
30.11.2021 15:19
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:59
Личное мнение
Офтальмологический центр Карелии осиротел
Ушел из жизни добрый и мудрый врач, наставник, руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Геннадьевич Лексунов.
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»