Глава Кондопожского района предложил компромиссный вариант организации форелевого хозяйства в Лижемской губе Онежского озера

Руководитель администрации Кондопожского района Карелии Виталий Садовников проинформировал Федеральное агентство по рыболовству о возможности альтернативного варианта размещения рыбоводного участка в Лижемской губе Онежского озера, за границей Ватнаволокского залива.

Руководитель администрации Кондопожского района в качестве компромиссного варианта предложил сформировать новый рыбоводный участок в районе острова Олений, в открытой части Большой Лижемской губы Онежского озера. В этом случае основные производственные мощности форелевого хозяйства будут находиться вне Ватнаволокского залива. Об этом говорится в письме, которое Виталий Садовников направил в Северо-западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Как отметил глава района, производственная компания, которая организует форелевое хозяйство в Ватнаволокском заливе, местные жители в ходе переговоров вышли на вариант разрешения конфликта, который удовлетворит всех, а именно – выделение нового рыбоводного участка. Таким участком может стать водная территория вблизи острова Олений, который находится в Большой Лижемской губе Онежского озера.

«Формирование нового участка в районе острова Олений позволит перенести основные выростные мощности из Ватнаволокского залива в открытую часть Большой Лижемской губы, что является приемлемым вариантом для всех сторон. Глубины и проточность в указанных координатах позволят перенести 95% выростных мощностей с участка №5 на вновь сформированный РВУ. Ветровая нагрузка, а также удаленность нового участка от дорожной инфраструктуры определяют необходимость размещения хозяйственных и технических построек в пределах участка №5, с изменением мощности садкового хозяйства на РВУ №5 с 1000 до 50 тонн», - говорится в письме.

При этом Виталий Садовников отмечает, что все проектные работы по формированию нового участка и изменению мощности старого производственная компания готова производить за свой счет.

Напомним, что в ноябре жители Ватнаволока сели за стол переговоров с форелеводами. В администрации Кондопожского района Карелии состоялся «круглый стол» по вопросу работы форелевого хозяйства в Лижемской губе Онежского озера в 7 км от деревни Ватнаволок. Отметим, что рыбоводный участок под разведение форели был сформирован в этом месте еще в 2009 году, однако никем не использовался. Когда летом этого года здесь начали устанавливать садки, местные жители и дачники выступили против. И если на выборах историю в Ватнаволоке постарались использовать в политических целях, то теперь диалог форелеводов с жителями и властью проходит в конструктивном ключе.

Ранее Федеральное агентство по рыболовству не нашло нарушений в процедуре выделения рыбоводного участка в Лижемской губе Онежского озера в 7 км от деревни Ватнаволок, поэтому работы начались и продолжаются сейчас на законных основаниях. Однако форелеводы посчитали необходимым пойти навстречу местному населению.