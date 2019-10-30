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Новости. Общество
13:37, 30 Октября 2019
фото: очевидец / vk.com/luusalmi

Глава Луусалми отдаст свой кабинет под класс детям, лишившимся школы из-за пожара

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Глава сельского поселения в Карелии, где сгорела школа, готов переехать в подсобку.

Два кабинета администрации поселка поселке Луусалми будут готовы принять школьников после каникул. Еще два кабинета разместят в библиотеке при местном ДК, и для двух выделила помещения местная компания, занимающаяся деревом. Об этом "МК в Карелии" рассказал глава поселения Иван Мартинкиян.

Напомним, пожар в здании школы в поселке Луусалми произошел в воскресенье, 27 октября. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина. Однако пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км от школы.

Подробнее о том, как в поселке решается вопрос с организацией учебного процесса для школьников, читайте в материале "МК в Карелии".

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Комментарии

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Koira
2019-10-30 15:11:08
Результат путинской оптимизации!! а где же п*ртянки :кир, однозначно, гостья и тд?
бюджет
2019-10-30 15:26:22
Koira, эти фиговины не причем! Где НАША нефть, газ, золото, уголь, ВСЕ металлы? Где?
кир2
2019-10-30 14:13:01
Причина то поджога в ком , в чём ???????????? Только не говорите про самопроизвольное возгорание днём ))))
кир
2019-10-30 15:15:28
кир2, вопрос в точку. Я предположил, что курили, смеялись, тряпки жгли. Не получил развитие темы.
Лида
2019-10-30 14:02:10
Очередная "оптимизация" привела к таким последствиям, это понятно.
Вопрос : когда закончится это всё?
Гость
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