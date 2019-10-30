Глава Луусалми отдаст свой кабинет под класс детям, лишившимся школы из-за пожара

Глава сельского поселения в Карелии, где сгорела школа, готов переехать в подсобку.

Два кабинета администрации поселка поселке Луусалми будут готовы принять школьников после каникул. Еще два кабинета разместят в библиотеке при местном ДК, и для двух выделила помещения местная компания, занимающаяся деревом. Об этом "МК в Карелии" рассказал глава поселения Иван Мартинкиян.

Напомним, пожар в здании школы в поселке Луусалми произошел в воскресенье, 27 октября. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина. Однако пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км от школы.

Подробнее о том, как в поселке решается вопрос с организацией учебного процесса для школьников, читайте в материале "МК в Карелии".