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Глава МЧС России Евгений Зиничев и руководитель Рослесхоза Иван Советников приезжают в Карелию

Новости. Общество
07:50, 20 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Федеральные руководители проверят, как власти Карелии справляются с тушением лесных пожаров.

Как сообщают наши источники в карельском правительстве, во вторник, 20 июля в связи с ситуацией с лесными пожарами в республику приезжают глава МЧС России Евгений Зиничев и руководитель Рослесхоза Иван Советников. Эту информацию в соцсети подтвердил глава региона Артур Парфенчиков.

Ожидается, что руководители федеральных ведомств лично проверят, как организована работа по спасению населения и тушению лесных пожаров, которые охватили Карелию.

В планах Зиничева и Советникова – побывать в поселке Найстенъярви Суоярвского района, жители которого были эвакуированы из-за угрозы распространения лесного пожара на населенный пункт.

Напомним, ранее глава республики Артур Парфенчиков обратился к руководству МЧС России и руководителям соседних регионов с просьбой предоставить дополнительную технику и личный состав пожарных для борьбы с огнем. Обращение было подготовлено в связи со сложной обстановкой с лесными пожарами в Карелии.

По информации регионального Управления МЧС, лесопожарная обстановка в настоящее время сохраняется на территории Сегежского, Суоярвского, Муезерского и Пряжинского районов, где зарегистрировано 39 очагов природных пожаров, общей площадью 5789,4 га.

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