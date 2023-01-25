Глава Минэка Карелии дал оценку работе экс-министра торговли республики в годы «перестройки»

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев вручил почетную грамоту Виктору Помазкову, который возглавлял министерство торговли Карельской АССР в 1985-90 годах.
Об этом Ермолаев написал в своем Телеграм-канале.
Министр оценил роль Помазкова в развитии экономики Карелии в годы «перестройки».
«В сложных условиях перехода к рыночной экономике при непосредственном участии Виктора Ивановича вырабатывались и принимались управленческие решения по сглаживанию негативного влияния деструктивных тенденций в экономике. Активно внедрял новые методы торговли, самообслуживания на предприятиях торговли», - написал Ермолаев.
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