Глава Минэка Карелии дал оценку работе экс-министра торговли республики в годы «перестройки»

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев вручил почетную грамоту Виктору Помазкову, который возглавлял министерство торговли Карельской АССР в 1985-90 годах.

Об этом Ермолаев написал в своем Телеграм-канале.

Министр оценил роль Помазкова в развитии экономики Карелии в годы «перестройки».

«В сложных условиях перехода к рыночной экономике при непосредственном участии Виктора Ивановича вырабатывались и принимались управленческие решения по сглаживанию негативного влияния деструктивных тенденций в экономике. Активно внедрял новые методы торговли, самообслуживания на предприятиях торговли», - написал Ермолаев.