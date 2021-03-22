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Глава Минэка Карелии объявил об "амбициозных планах" по экспорту карельских товаров

Новости. Экономика
09:01, 23 Марта 2021
фото: pixabay
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Карелия в этом году увеличит количество экспортных контрактов в два-три раза.

Об этом информагентству ТАСС сообщил министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев.

По его словам, власти Карелии намерены в 2021 году вывести на иностранные рынки 20 новых компаний, оказав им поддержку с помощью инструментов национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", а также нарастить общую сумму сделок по  экспортным контрактам в два-три раза.

"У нас есть достаточно амбициозные планы: теперь мы будем работать не только по количеству компаний, но по сумме заключенных ими экспортных контрактов. По этому показателю мы планируем увеличить показатель по Республике Карелия (по компаниям, с которыми будет работать фонд), в два-три раза и, таким образом, поработать с 20 новыми компаниями", — сказал Ермолаев.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-03-23 12:27:28
Плохо, когда под чьи-то амбиции уплывают безвозвратно бюджетные денежки под видом всевозможных программ поддержки. Не работают эти программы, потому как не заточены на эффективность, а заточены на освоение бюджетных средств.
Leopol'd
2021-03-23 10:07:12
Ну-ну. Стоит просуммировать лес, тренажеры МВ, камень и ит парк ПетрГУ... То что нарабатывалось годами. И за год эти цифры поднимут вдвое?! Похоже нынешние руководители не надеются подводить итоги 2021. Или опять правильно посчитают.
David .
2021-03-23 09:49:43
Березовую кору и пеньку? :)
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