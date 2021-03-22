Глава Минэка Карелии объявил об "амбициозных планах" по экспорту карельских товаров

Карелия в этом году увеличит количество экспортных контрактов в два-три раза.

Об этом информагентству ТАСС сообщил министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев.



По его словам, власти Карелии намерены в 2021 году вывести на иностранные рынки 20 новых компаний, оказав им поддержку с помощью инструментов национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", а также нарастить общую сумму сделок по экспортным контрактам в два-три раза.



"У нас есть достаточно амбициозные планы: теперь мы будем работать не только по количеству компаний, но по сумме заключенных ими экспортных контрактов. По этому показателю мы планируем увеличить показатель по Республике Карелия (по компаниям, с которыми будет работать фонд), в два-три раза и, таким образом, поработать с 20 новыми компаниями", — сказал Ермолаев.

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