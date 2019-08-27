Глава Минэка Карелии рассказал о влиянии господдержки бизнеса на вывод "из тени"

Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса побуждают предпринимателей легализоваться и платить налоги, считает министр экономического развития Карелии Павел Буренков.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства Карелии.

"Для получения господдержки предприниматели гасят имеющуюся задолженность, а также официально регистрируются, легализуя таким образом свой бизнес…что в свою очередь также отразится на поступлении налоговых платежей и сокращении теневого сектора", – сказал министр.

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