15:43, 27 Августа 2019
Глава Минэка Карелии рассказал о влиянии господдержки бизнеса на вывод "из тени"
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Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса побуждают предпринимателей легализоваться и платить налоги, считает министр экономического развития Карелии Павел Буренков.
Об этом он заявил сегодня на заседании правительства Карелии.
"Для получения господдержки предприниматели гасят имеющуюся задолженность, а также официально регистрируются, легализуя таким образом свой бизнес…что в свою очередь также отразится на поступлении налоговых платежей и сокращении теневого сектора", – сказал министр.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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