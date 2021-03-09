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Глава Минэка назвал сроки строительства нового горнолыжного курорта в Карелии

Новости. Общество
11:08, 10 Марта 2021
фото: pixabay
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ООО "НордПарк" планирует завершить строительство туристического комплекса с горнолыжным курортом в Сортавальском районе Карелии до 2025 года.

Об этом сообщил на совещании правительства министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"ООО "НордПарк" первый этап проекта реализовало. Построен мотель "Точка на карте"… Предполагается на втором этапе строительство и эксплуатация туристического комплекса, в который будут входить взаимосвязанные объекты – не только мотель, но и горнолыжный курорт. В настоящее время идет проектирование…Я думаю, что в этом году будет завершено проектирование и будут определены сроки начала строительства этого объекта. Проект должен быть реализован до 2025 года", - сказал Ермолаев. 

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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наташка
2021-03-10 12:40:59
Классные ботиночки из леопардовой кожи. В таких даже в агрекалче сфоткаться не стыдно.
Leopol'd
2021-03-10 13:02:10
наташка, и часто ты там фоткаешься?
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