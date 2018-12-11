Глава Минэка не ответил на вопросы об эффективности господдержки бизнеса

Министр экономического развития Карелии Павел Буренков не смог ответить на вопросы депутатов о том, какой экономический эффект дали беспрецедентные меры государственной поддержки бизнеса, принятые в уходящем году.

Разговор на эту тему состоялся сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике при обсуждении результатов Стратегии социально-экономического развития Карелии до 2020 года.

Депутаты напомнили, что в течение года власти Карелии приняли пакет законов, согласно которым субъекты бизнеса получили множество налоговых льгот и бюджетных субсидий.

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