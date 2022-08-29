Глава Минэкономразвития РФ оценил эффективность реализации в Карелии федеральных мер поддержки бизнеса

Минэкономразвития России считает успешными результаты мер господдержки бизнеса, которые приняты как на федеральном уровне, так на уровне регионов Северо-Запада, в том числе в Карелии.

Об этом Максим Решетников заявил в пятницу, второго сентября, в ходе визита в Карелию.

«В целом реализация идет весьма успешно. Это видно по показателям экономического развития, которые существенно лучше ожиданий. Это связано, как с реализацией федерального комплекса мер, так и активной работой регионов, с тем, что регионы добавляют свою специфику», — сказал министр.

Во время визита в Карелию он посетил предприятия и оценил реализацию национальных проектов.

«Видим, что, действительно, те возможности, которые созданы на федеральном уровне, активно регионом используются. И эти возможности, и возможности, связанные с развитием инфраструктуры, и возможности, связанные с территориями опережающего социально-экономического развития. Коллеги сейчас готовят заявку по особым экономическим зонам. То есть мы видим, что действительно команда региона работает», — пояснил Решетников.

Основной проблемой в настоящее время он назвал ситуацию с поставками оборудования, реализацией новых инвестпроектов и строительством новых корпусов.

«Наша здесь задача — это расшить узкие места с финансированием. Не секрет, что все-таки ограничителем является финансирование — долгосрочное финансирование, инвестиционное финансирование. И нам нужно добиться, чтобы те инструменты, которые мы запускаем, чтобы они реально заработали, заработали со стопроцентной отдачей. И, возможно, донастроить те программы, которые у нас уже есть», — заключил глава Минэкономразвития России.