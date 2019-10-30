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Новости. Экономика
11:09, 30 Октября 2019
фото: Официальный сайт Минфина России

Глава Минфина России в пятницу посетит Карелию

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Первый заместитель председателя российского правительства, министр финансов страны Антон Силуанов прибудет в Петрозаводск в пятницу.

О прибытии с рабочим визитом Силуанова в Карелию сообщает региональное правительство.

Предполагается, что первого ноября глава российского Минфина проведет в Петрозаводске совещание по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". 

В этот же день, после заседания, запланирована встреча Силуанова с прессой.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-30 12:34:11
Экспортом заинтересовался Министр, это как-то напрягает :)
David
2019-10-30 12:03:07
И чё надо?
Гость
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