Глава Минфина России в пятницу посетит Карелию

Первый заместитель председателя российского правительства, министр финансов страны Антон Силуанов прибудет в Петрозаводск в пятницу.

О прибытии с рабочим визитом Силуанова в Карелию сообщает региональное правительство.

Предполагается, что первого ноября глава российского Минфина проведет в Петрозаводске совещание по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В этот же день, после заседания, запланирована встреча Силуанова с прессой.