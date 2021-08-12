Глава Министроя Карелии: реконструкция котельной не задержит строительство школы в Деревянке

Установка в 2022 году в котельной угольных котлов не повлияет на ход строительства новой школы в поселке Деревянка Прионежского района.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов прокомментировал информацию о том, что строительству школы в Деревянке мешает то, что здесь до сих пор не проведена реконструкция котельной. Он назвал домыслами посты в соцсети о срыве сроков строительства важного для поселка объекта.

По словам министра, в поселке Деревянка действительно будет реконструироваться котельная. Вместо одного большого щипового котла будут установлены два угольных котла. При этом мощность котельной практически удвоится. Реконструкция обойдется в 45 млн рублей.

«С учетом того, что сейчас идет строительство школы на уровне фундамента и к концу года будет готова только коробка, а работы по отделке начнутся в следующем году, принято решение провести реконструкцию котельной в следующий межотопительный сезон. Для того, чтобы в школе велись отделочные работы, достаточно мощности существующей котельной. Данные мероприятия в котельной никак не замедляют и не препятствуют строительству школы», — сообщил глава Минстроя на своей странице в соцсети.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков посоветовал подрядчику перейти на двухсменный режим работы, чтобы сократить отставание графика по сдаче школы в поселке Деревянка.

Напомним, трехэтажное здание на 200 учеников в Деревянке построит московская компания «Агат». Общая стоимость строительства школы — почти 400 миллионов рублей, средства выделяются по нацпроекту «Образование». Изначально завершить строительство планировали в декабре 2021 года.