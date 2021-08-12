Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

Глава Министроя Карелии: реконструкция котельной не задержит строительство школы в Деревянке

Новости. Общество
11:30, 17 Августа 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Новости партнеров

Установка в 2022 году в котельной угольных котлов не повлияет на ход строительства новой школы в поселке Деревянка Прионежского района.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов прокомментировал информацию о том, что строительству школы в Деревянке мешает то, что здесь до сих пор не проведена реконструкция котельной. Он назвал домыслами посты в соцсети о срыве сроков строительства важного для поселка объекта.

По словам министра, в поселке Деревянка действительно будет реконструироваться котельная. Вместо одного большого щипового котла будут установлены два угольных котла. При этом мощность котельной практически удвоится. Реконструкция обойдется в 45 млн рублей.

«С учетом того, что сейчас идет строительство школы на уровне фундамента и к концу года будет готова только коробка, а работы по отделке начнутся в следующем году, принято решение провести реконструкцию котельной в следующий межотопительный сезон. Для того, чтобы в школе велись отделочные работы, достаточно мощности существующей котельной.  Данные мероприятия в котельной никак не замедляют и не препятствуют строительству школы», — сообщил глава Минстроя на своей странице в соцсети.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков посоветовал подрядчику перейти на двухсменный режим работы, чтобы сократить отставание графика по сдаче школы в поселке Деревянка.

Напомним, трехэтажное здание на 200 учеников в Деревянке построит московская компания «Агат». Общая стоимость строительства школы — почти 400 миллионов рублей, средства выделяются по нацпроекту «Образование». Изначально завершить строительство планировали в декабре 2021 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии
13.08.2021, 06:40
Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста

Аналитика

16.08.2021 11:29
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вровень со звездами
10.08.2021 18:12
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:00
Без политики
Жить по-советски
Остаться без работы, потерять жилье, оказаться в нищете — все это казалось просто невозможным жителям Карелии при СССР.
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
Сегодня 10:11
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»