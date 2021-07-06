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Глава Карелии предложил подрядчику, строящему с опозданием школу в Деревянке, работать в две смены

Новости. Общество
16:14, 07 Июля 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Руководитель республики Артур Парфенчиков посоветовал компании перейти на двухсменный режим работы, чтобы сократить отставание графика по сдаче школы в поселке Деревянка Прионежского района.

Глава Карелии побывал в Деревянке, где строится новая школа на 200 мест. По словам Артура Парфенчикова, объект непростой. Компания, которая возводит здание, столкнулась с рядом трудностей, что привело к некоторой задержке в графике работ.

«Сказались и низкие температуры зимой, и проблема с грунтовыми водами — с ними строители боролись всю весну. Безусловно, повлияла и ситуация с ковидом: болели люди, подводили поставщики. А тут еще и цены на строительные материалы существенно выросли, причем это мировая тенденция», — пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Руководитель республики отметил, сейчас на объекте идет заливка фундамента, во второй половине июля начнется монтаж первого этажа.

«Чтобы сократить отставание графика, предложил перейти на двухсменный режим работы. Тем более, что почти сразу с возведением стен строители планируют параллельно начать работы по инженерным сетям, отделке, благоустройству территории. В свою очередь, если в решении вопросов потребуется урегулировать какие-либо бюрократические формальности, окажем всю необходимую помощь», — рассказал глава региона.

Напомним, трехэтажное здание на 200 учеников в Деревянке построит московская компания «Агат». Общая стоимость строительства школы — почти 400 миллионов рублей, средства выделяются по нацпроекту «Образование». Завершить строительство планировали в декабре 2021 года.

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