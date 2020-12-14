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Московская компания построит новую школу вместо школы-сарая в поселке Карелии

Новости. Общество
07:15, 15 Декабря 2020
фото: ОНФ в Карелии
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Власти Карелии определились с подрядчиком, который возведет школу в поселке Деревянка Прионежского района.

Трехэтажное здание на 200 учеников в Деревянке построит московская компания "Агат". Она выиграла конкурс, и, что важно, имеет опыт строительства соцобъектов, сообщил на своей станице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Пафренчиков.

Общая стоимость строительства школы – почти 400 миллионов рублей, средства выделяются по нацпроекту "Образование".


Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
"Новая школу решено строить на месте старой, аварийной, которая сейчас закрыта. Пока ученики средних и старших классов учатся в школе села Деревянное, а малыши с 1 по 4 класс – в помещениях поселкового детского сада, которые специально оборудовали для учебного процесса. Терпеть эти временные неудобства осталось недолго. К подготовительным работам на площадке подрядчик приступит уже в ближайшее время, а завершить строительство планируется в декабре следующего года", - пишет Артур Парфенчиков.

Напомним, школа №5 в поселке Деревянка Прионежского района стала одним из первых объектов, включенный экспертами ОНФ в "Народный реестр опасных школ".

"Износ здания составил 62 процента. Стены в некоторых классах отходят на 12 см. И это движение продолжается. Фундамент пошел трещинами. Здание проседает. Полы везде покатые, окна перекошены. Центрального водопровода у нас нет. В классах поставить умывальники не можем из-за отсутствия отводных систем", - рассказали  два года назад экспертам ОНФ в администрации школы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-12-15 11:14:35
400 лямов - нормальная цена. Москали, поди, половину на откат ухнули. А за 200 что построишь? Ну, дом 10-этажный на 100 квартир...
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