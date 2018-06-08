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Новости. Общество
10:31, 08 Июня 2018

В поселке Карелии дети учатся в школе-сарае, которая может развалиться в любую минуту

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Школа №5 в поселке Деревянка Прионежского района Карелии станет одним из первых объектов, включенный экспертами ОНФ в "Народный реестр опасных школ".

В Карелии в течение трех дней находится координатор проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" Виктор Рожков. Эксперт из Москвы вместе с активистами регионального отделения ОНФ в Карелии и журналистами провел серию рейдов по медицинским и образовательным организациям Петрозаводска и Прионежского района.

Одним из социальных объектов, на которые поступило больше всего жалоб, стала школа в Деревянке. Здесь родители школьников уже отчаялись ждать, когда в населенном пункте появится нормальная школа. Двухэтажное деревянное здание 1938 года постройки, где сегодня учится 160 детей, разваливается на глазах. Строительство новой школы населению обещают много лет, но дальше оформления проектно-сметной документации дело так и не пошло.

"Износ здания составил 62 процента. Стены в некоторых классах отходят на 12 см. И это движение продолжается. Фундамент пошел трещинами. Здание проседает. Полы везде покатые, окна перекошены. Центрального водопровода у нас нет. В классах поставить умывальники не можем из-за отсутствия отводных систем", - рассказали в администрации школы.

По словам родителей, школьная канализация – выгребная яма, отремонтированный туалет вызывает много вопросов. В школе очень холодно, чтобы согреться, дети бегают по коридорам.

"Мы боимся за своих детей. Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет", - почти кричали пришедшие на встречу с экспертом ОНФ матери.

Подробнее об ужасах сельской школы в Карелии читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-06-08 11:12:10
Власти боятся правды. В Карелии, в Москве! Карелию превратили в натуральную колонию! Даже на Главу республики внедряют "губернатора", как во времена разгула мирового колониализма. Но! Колониализм во всем мире под запретом! Проклят человечеством! Неужели в Карелии все свихнулись?
banan
2018-06-08 10:58:09
Власти нужны рабы и пушечное мясо. Образование становится прерогативой элит. Привет, царская роися) Славься!
Справедливорос
2018-06-08 10:55:46
Развал повсеместный , и в городе и а республике . вот такие кадры бестолковые у власти . читаешь новости и плакать хочется , к чему прикатились .
sherhan2
2018-06-08 10:45:24
Нет дела до вашей школы. Финскому бизнесу надо помогать.
Гость
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