В поселке Карелии дети учатся в школе-сарае, которая может развалиться в любую минуту

Школа №5 в поселке Деревянка Прионежского района Карелии станет одним из первых объектов, включенный экспертами ОНФ в "Народный реестр опасных школ".

В Карелии в течение трех дней находится координатор проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" Виктор Рожков. Эксперт из Москвы вместе с активистами регионального отделения ОНФ в Карелии и журналистами провел серию рейдов по медицинским и образовательным организациям Петрозаводска и Прионежского района.

Одним из социальных объектов, на которые поступило больше всего жалоб, стала школа в Деревянке. Здесь родители школьников уже отчаялись ждать, когда в населенном пункте появится нормальная школа. Двухэтажное деревянное здание 1938 года постройки, где сегодня учится 160 детей, разваливается на глазах. Строительство новой школы населению обещают много лет, но дальше оформления проектно-сметной документации дело так и не пошло.

"Износ здания составил 62 процента. Стены в некоторых классах отходят на 12 см. И это движение продолжается. Фундамент пошел трещинами. Здание проседает. Полы везде покатые, окна перекошены. Центрального водопровода у нас нет. В классах поставить умывальники не можем из-за отсутствия отводных систем", - рассказали в администрации школы.

По словам родителей, школьная канализация – выгребная яма, отремонтированный туалет вызывает много вопросов. В школе очень холодно, чтобы согреться, дети бегают по коридорам.

"Мы боимся за своих детей. Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет", - почти кричали пришедшие на встречу с экспертом ОНФ матери.

Подробнее об ужасах сельской школы в Карелии читайте здесь.