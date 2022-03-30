Глава Минкультуры Карелии высказался о «народной дипломатии» с Финляндией в условиях санкций

Сотрудничество деятелей культуры Карелии и Финляндии сохранится несмотря на обострение международной обстановки, считает министр культуры республики Алексей Лесонен.

Об этом он заявил в эфире телеканала ОТР, отвечая на вопрос одного из телезрителей о судьбе международных культурных проектов, в которых участвовала Карелия. Это касается, в том числе, программы приграничного сотрудничества, финансируемой за счет бюджетов России, Евросоюза и Финляндии.

«Те, контакты, которые есть, они не прерываются. Культурный обмен всегда все равно будет. Вопросы по финансированию сейчас просто поставлены на паузу для того, чтобы в рамках двусторонних консультаций решить эти вопросы дальнейшего взаимодействия. Наши народы близко связаны. Кто прервет эти связи? Народная дипломатия всегда работает гораздо лучше и эффективнее, может быть, других сфер, и поэтому они не прекращаются. Поэтому все будет хорошо, все наладится. Я полагаю, что даже в существующих ситуациях у нас большой потенциал для совместного развития, поэтому не волнуйтесь», - ответил глава Минкультуры Карелии.