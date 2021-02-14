Глава Миннаца Карелии поддержал ветерана, который судится с Навальным

Министр национальной и региональной политики Республики Карелия Сергей Киселев выступил в поддержкой ветерана Игната Артеменко, который судится с оппозиционером Алексеем Навальным.

Сергей Киселев разместил на своей странице в соцсети фото ветерана Игната Артеменко, сопровожденное надписью "#ЯМЫИГНАТ".

"Сегодня все меньше остаётся ветеранов Великой Отечественной войны. Это люди, которым пришлось пережить тяжелейшие испытания, пройти через ужасы и лишения военных лет. Сегодня наша задача - сохранить эту память, передать ее будущим поколениям, чтобы эти события никогда не повторились", - такой надписью сопровождается пост Киселева.

Напомним, Бабушкинский районный суд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении Алексея Навального. Оппозиционера обвиняют в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Оппозиционер летом перепостил у себя ролик, в котором люди агитировали за поправки к Конституции. Среди героев ролика был и ветеран Артеменко. Навальный сопроводил перепост своим комментарием в адрес снявшихся в ролике.

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести", - гласил текст комментария Навального к ролику о поправках в Конституцию.