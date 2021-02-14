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Глава Миннаца Карелии поддержал ветерана, который судится с Навальным

Новости. Общество
12:40, 15 Февраля 2021
фото: Сергей Киселев / ВК
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Министр национальной и региональной политики Республики Карелия Сергей Киселев выступил в поддержкой ветерана Игната Артеменко, который судится с оппозиционером Алексеем Навальным.

Сергей Киселев разместил на своей странице в соцсети фото ветерана Игната Артеменко, сопровожденное надписью "#ЯМЫИГНАТ".

"Сегодня все меньше остаётся ветеранов Великой Отечественной войны. Это люди, которым пришлось пережить тяжелейшие испытания, пройти через ужасы и лишения военных лет. Сегодня наша задача - сохранить эту память, передать ее будущим поколениям, чтобы эти события никогда не повторились", - такой надписью сопровождается пост Киселева.

Напомним, Бабушкинский районный суд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении Алексея Навального. Оппозиционера обвиняют в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Оппозиционер летом перепостил у себя ролик, в котором люди агитировали за поправки к Конституции. Среди героев ролика был и ветеран Артеменко. Навальный сопроводил перепост своим комментарием в адрес снявшихся в ролике. 

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести", - гласил текст комментария Навального к ролику о поправках в Конституцию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-02-15 13:38:22
. Ночевать ему приходилось в стогах сена. «Хлебал горячие щи…», — пересказывает его воспоминания прокурор.
Вася
2021-02-15 13:36:45
«Митька-переросток выводил соловьиные трели, в деревне он славился умением подражать птичьим голосам на все лады», — продолжает она.
Вася
2021-02-15 13:32:25
Прокурор заплакала, зачитывая в суде воспоминания Ветерана Великой Отечественной войны.
zanoza
2021-02-15 13:30:35
Навальный хоть и проходимец, но за дворец и другие материалы коррупционного разоблачения ему огромное спасибо, страна должна знать своих "героев". Дедушке -ветерану долгих лет жизни, а его внучку побольше разума, подставил своего легендарного деда из-за погони за славой и дешёвых лайков.
однозначно
2021-02-15 13:29:21
Визгливый навальный сполна ответит за свой гнилой базар. Досыта параши нахлебается за три года
Вася
2021-02-15 13:06:05
Ехал в маршрутке, там тоже все плакали.
Вай-вай
2021-02-15 12:59:11
Вчера писали в интернете что этот ветеран отказался участвовать в суде, вообще жаль старика, это внук его втянул во всё это, решил прославиться ,но вышло наоборот, похоже, сфабрикованному очередному делу на Начального, не жить долго, народ уже это понял, да и вообще не понятно, зачем борются с человеком и ФБК, которые высветили глобальную проблему коррупции!?!! Ведь Президент не раз ,20 лет подряд, призывал вести "бой с коррупционерами" , а тут человек на готово выкладывает и воров и сколько украдено только радоваться бы да объединиться!?! Или как?
David.
2021-02-15 12:54:54
театральный кирка на выход! Ждемс ватной истерики.
Off
2021-02-15 12:53:12
вот так выглядит организованный и искусственный гнев. Полагаю, дедушка и не догадывается , что он оскорблен . Внучок подсуетился , очередное шитое дело .
П.С. Фамилия "Кисилев " скоро станет нарицательной в России..
petronik
2021-02-15 13:41:47
Off, министр тоже подсуетился, видимо, очень надо на должности остаться.
David.
2021-02-15 13:01:52
Off, +100 :)
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