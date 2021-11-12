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Глава Минобраза Карелии положил наушники под «Елочку желаний»

Новости. Общество
10:45, 27 Декабря 2021
фото: © страница Вконтакте Романа Голубева

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Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев принял участие в благотворительный акции «Елочка желаний».

Минобразования и спорта Карелии информирует, что министр Роман Голубев присоединился к благотворительной акции «Елочка желаний» и подарил ребенку наушники. Сообщается, что акция проходит в Кемском районе.

«В этом году Сергей из Кеми очень хотел получить в подарок наушники с микрофоном. Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев с радостью выполнил его новогоднее желание!», — говорится в сообщении министерства в соцсети.

Ранее министр образования Карелии Роман Голубев призывал жителей с пониманием отнестись к введению QR-кодов для посещения детских садов.

 

 

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