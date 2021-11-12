Глава Минобраза Карелии положил наушники под «Елочку желаний»

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев принял участие в благотворительный акции «Елочка желаний».

Минобразования и спорта Карелии информирует, что министр Роман Голубев присоединился к благотворительной акции «Елочка желаний» и подарил ребенку наушники. Сообщается, что акция проходит в Кемском районе.

«В этом году Сергей из Кеми очень хотел получить в подарок наушники с микрофоном. Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев с радостью выполнил его новогоднее желание!», — говорится в сообщении министерства в соцсети.

Ранее министр образования Карелии Роман Голубев призывал жителей с пониманием отнестись к введению QR-кодов для посещения детских садов.