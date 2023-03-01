Глава Минобразования Карелии предложил подросткам из движения «Рёдан» заняться спортом

Министр образования и спорта республики Роман Голубев прокомментировал инциденты с участием подростков в Петрозаводске.

Глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев отреагировал на публикации в СМИ об инциденте с участием подростков в ТРЦ «Лотос Плаза».

«В последние дни в СМИ появились публикации об инцидентах и конфликтных ситуациях с участием подростков в Петрозаводске, — пишет министр на своей странице в соцсети. — Хочу отметить, что Министерство образования и спорта республики держит ситуацию на контроле, мы также на связи с правоохранительными органами».

По словам Голубева, в настоящее время во всех образовательных организациях республики проводятся разъяснительные и профилактические беседы с учащимися.

«Также педагоги взаимодействуют и с родителями. Сейчас как никогда важно знать, чем интересуются и увлекаются ваши дети, как они проводят свое свободное время», — считает глава Минобразования и спорта.

По мнению министра, в Карелии созданы все условия для развития потенциала подрастающего поколения — спортивные секции, клубы, дискуссионные площадки.

«Рассказывайте о них своим детям и приводите туда. Каждый может найти себе досуг по душе!» — уверен Голубев.

Ранее сообщалось, полицейские пресекли «стрелку» между группами подростков в «Плазе», которую связывают с движением «Рёдан». Предположительно, первым актом столкновения стала драка между двумя подростками. Следком Карелии возбудил уголовное дело об избиении подростка в ТРК.