Следком Карелии возбудил уголовное дело об избиении подростка в ТРК «Лотос Плаза»

В драке пострадал 17-летний подросток, сообщили в Следкоме республики.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в хулиганстве с применением насилия.

Вечером 28 февраля он избил в торговом комплексе «Лотос Плаза» другого подростка, также 17-ти лет.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее полицейские пресекли «стрелку» между группами подростков в «Плазе», которую связывают с движением «Рёдан». Предположительно, первым актом столкновения стала драка между двумя подростками.