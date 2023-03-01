Следком Карелии возбудил уголовное дело об избиении подростка в ТРК «Лотос Плаза»

В драке пострадал 17-летний подросток, сообщили в Следкоме республики.
Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в хулиганстве с применением насилия.
Вечером 28 февраля он избил в торговом комплексе «Лотос Плаза» другого подростка, также 17-ти лет.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.
Ранее полицейские пресекли «стрелку» между группами подростков в «Плазе», которую связывают с движением «Рёдан». Предположительно, первым актом столкновения стала драка между двумя подростками.
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