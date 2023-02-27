Подростки из движения «Рёдан» вышли на «стрелку» в Петрозаводске – работала полиция

У торгового центра на Лесном проспекте в Петрозаводске полиция пресекла столкновение подростков из движения «Рёдан».

В минувшую среду, 1 марта, полиция Петрозаводска пресекла столкновение подростков у торгового центра на Лесном проспекте, 47. Как стало известно «Столице на Онего» из источника в правоохранительных органах, подростки имеют отношение к движению «Рёдан».

О своей сходке они сообщили в соцсети. Узнавшая о планах несовершеннолетних на вечер в первый день весны, полиция выехала на место ЧП.

Фото подростков, собравшихся у торгового центра для выяснения отношений, опубликовано в паблике «Моя Древлянка».

По нашей информации, сотрудники полиции, прибывшие на место схода подростков, никого не задерживали: провели воспитательную беседу с недорослями и отправили их по домам.

Отметим, что 28 февраля в 18.47 камера наблюдения все того же торгового центра на Лесном проспекте запечатлела, как несколько подростков избивают сверстника непосредственно внутри здания. Никто из присутствовавших не вмешался, в том числе и охрана магазина.

Как удалось узнать «Столице на Онего», устроившие потасовку подростки также являются приверженцами идеологии движения «Рёдан», а избитый был «антирёданом».

По нашим данным, фактом избиения подростка занимается Следком Карелии, но ведомство случившееся пока не комментирует.

В соцсетях и телеграм-каналах объясняют, что в России появилась новая субкультура «ЧВК Рёдан» или просто «Рёдан» - стихийное молодежное движение, участники которого в основном подростки 15-17 лет. Свой логотип паук и образ – клетчатые штаны и длинные волосы - они позаимствовали из аниме «Хантер х Хантер» образца 1990-х годов.

Враги «Редана» - «Офники». У них также есть своя группа «Анти Рёдан».

По информации соцсетей, драки несовершеннолетних как раз и происходят, что одна группа подростков не принимает идеологию другой.