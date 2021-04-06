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Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин не явился на первое заседание суда в Улан-Удэ по своему уголовному делу

Новости. Политика
13:20, 07 Апреля 2021
фото: © Валерий Поташов
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Алексей Щепин объяснил, почему 6 апреля не пришел на заседание в суд Улан-Удэ, где Следкомом Бурятии он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как ранее сообщала "Столица на Онего", 6 апреля в Октябрьском районном суде Улан-Удэ должно было состояться первое заседание по уголовному делу бывшего руководителя Агентства лесного хозяйства Республики Бурятия Алексея Щепина, который с 2017 года возглавляет министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

Однако в тот же день вечером на официальном сайте суда Улан-Удэ появилось сообщение, что заседание по делу Щепина отложено на 13 апреля в 9.30 утра по местному времени "в связи с неявкой подсудимого".

Сегодня 7 апреля мы позвонили Алексею Щепину и спросили, с чем связано его отсутствие в суде Бурятии?

Щепин ответил: "Мой адвокат из Москвы в это время был занят в другом процессе, поэтому суд перенесли на 13 апреля. В этот день я с адвокатом планирую участвовать в заседании".

Напомним, что следственные органы Бурятии, где до 2015 года Алексей Щепин работал руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства, обвиняют его в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, "24 марта 2010 года Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду одной коммерческой организации лесной участок площадью 20 га, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал. Между тем, здесь запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме.

Как считает следствие, Щепин, "зная о запрете, но действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка".

Сам Щепин виновным себя не считает и сказал, что будет доказывать свою невиновность в суде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Иосиф
2021-04-07 15:20:40
Хороши чиновники, опускающие и Карелию и леса республики, уже звери на дороги выходят, покушать просят, в лесу только пеньки "парафиновой" к выборам останутся скоро?
Бриг
2021-04-07 14:20:27
Будет прятаться в лесах Карелии , знает где ещё чего не украли . Но ни фига буряты не карелы найдут и секир башку сделают . все с ножами ходят .
zanoza
2021-04-07 13:46:05
Ждёт когда под белые рученьки в суд поведут :)
Бриг
2021-04-07 14:21:08
zanoza, может парнн прячет его ?
zanoza
2021-04-07 14:28:41
Бриг, а оно ему надо?
театральный критик
2021-04-07 13:22:02
Командировочные не выписали
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