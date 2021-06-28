Суд вынес обвинительный приговор главе Минприроды Карелии Алексею Щепину, осужденному за превышение должностных полномочий

Бурятский суд приговорил карельского министра к 4 годам лишения свободы условно.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил главу Минприроды Карелии Алексея Щепина к 4 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать определенные должности. За истечением срока давности министр был освобожден прямо в зале суда, пишет «МК в Карелии».

Дело было возбуждено бурятским Управлением Следственного комитета весной этого года. По версии следствия, 10 лет назад, занимая должность руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии, Алексей Щепин способствовал выделению земли частной фирме в водоохраной территории Байкала. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В правительстве Карелии знают о решении суда, но, по словам пресс-секретаря главы республики, пока не планируют предпринимать каких-либо кадровых решений по Алексею Щепину, так как есть вероятность того, что приговор будет обжалован в вышестоящей инстанции.

Напомним, в 2010 году Алексей Щепин поспособствовал выделению земли коммерческой фирме в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал, а также утвердил проект освоения данного участка, включающий работы, запрещенные действующим законодательством. После отставки в 2015 году с поста руководителя лесного агентства Бурятии Алексей Щепин работал в Управлении охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства, а в 2017 году возглавил министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

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