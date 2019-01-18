15:05, 18 Января 2019
Глава Минприроды ожидает "всплеска" в горнодобывающей отрасли Карелии из-за антиукраинских санкций
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Министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин заявил о том, что запрет на экспорт в Россию украинского щебня действует на руку карельским предприятиям.
Расширение санкционного списка для Украины может положительно сказаться на карельской экономике.
"Потребность московского региона в щебенке не сократится, на наш взгляд, с учетом строительства дорог, жилищного строительства. Соответственно, это даст возможность - и потребность увеличится в карельском щебне. При условии того, что мы сегодня решим вопрос с подвижным составом, это даст всплеск горнодобывающей промышленности Карелии", - сказал министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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