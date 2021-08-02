Глава Минсельхоза Карелии: «Осень покажет, каким будет борщевой набор»

Республика обеспечивает себя «борщевым набором» лишь на 35-40%.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии не дал прямого ответа на вопрос жителей республики о росте цен на продукты, входящие в «борщевой набор». Выступая 3 августа на онлайн-совещании по развитию агропромышленного комплекса, карельский министр заметил, что регион обеспечивает себя «борщевым набором» лишь на 35-40%, и поэтому его стоимость будет зависеть от ситуации на российском рынке.

«Осень покажет, каким будет борщевой набор», – заявил Владимир Лабинов. При этом министр пообещал расширить сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, которые позволят сдерживать рост цен на овощи.