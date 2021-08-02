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Глава Минсельхоза Карелии: «Осень покажет, каким будет борщевой набор»

Новости. Экономика
10:54, 03 Августа 2021
фото: © pixabay

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Республика обеспечивает себя «борщевым набором» лишь на 35-40%.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии не дал прямого ответа на вопрос жителей республики о росте цен на продукты, входящие в «борщевой набор». Выступая 3 августа на онлайн-совещании по развитию агропромышленного комплекса, карельский министр заметил, что регион обеспечивает себя «борщевым набором» лишь на 35-40%, и поэтому его стоимость будет зависеть от ситуации на российском рынке.

«Осень покажет, каким будет борщевой набор», – заявил Владимир Лабинов. При этом министр пообещал расширить сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, которые позволят сдерживать рост цен на овощи.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-08-03 12:22:57
Требую оливье ! - визжал в камере ночной фотограф.
Off
2021-08-03 12:26:32
театральный критик -латентный ..
User
2021-08-03 12:17:27
"Смотрите, сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Рост цен на продовольствие — везде так происходит."(с)прямая линия
При чем тут осень?
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