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Глава Минсельхоза Карелии ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Новости. Общество
14:48, 29 Марта 2022
фото: © ИА «Республика» / Леонид Николаев

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Владимир Лабинов расскажет, как будет развиваться сельское хозяйство в республики в условиях санкций

 

В рамках проекта «Объясняем.рф» в четверг, 31 марта, в прямом эфире на вопросы жителей республики о продовольственной безопасности и развитии сельского хозяйства в текущих условиях ответит руководитель Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов.

Вопросы жители могут задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках».

Начало трансляции в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках», а также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.

Напомним, с начала марта работает федеральный информационный ресурс «Объясняем.рф». На сайте и в соцсетях проекта ежедневно публикуются ответы на волнующие россиян вопросы. Чаще всего люди спрашивают о том, хватит ли в нынешних условиях лекарств и продуктов, что будет с вкладами, надо ли сейчас покупать квартиры и куда поехать в отпуск. Ответы готовят профильные министерства и ведомства.

Чтобы жители Карелии могли получить ответы на свои вопросы не только от федеральных, но и от местных экспертов, для них созданы республиканские паблики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также канал в мессенджере «Телеграм».

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