Глава Минсельхоза Карелии предложил создать фермерские хозяйства на базе совхоза в Видлице

Министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов встретился с собственником ООО "Видлица Агро", работники которого вскоре могут остаться без работы из-за ликвидации предприятия.

Владимир Лабинов провел рабочее совещание в ООО "Видлица Агро", работники которого написали письмо в адрес президента, главы Минсельхоза РФ, руководства республики и парламентариев с просьбой помочь сохранить их предприятие в селе Видлице Олонецкого района.

По итогам осмотра предприятия Владимир Лабинов предложил собственнику ООО "Видлица Агро" провести до 30 апреля нынешнего года оценку стоимости имущественного комплекса, задействованного в разведении и производстве молока крупного рогатого скота, и совместно с ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское" провести оценку животных для целей купли/продажи, рассказали в Минсельхозе республики.

По сообщению ведомства, руководитель ООО "Видлица Агро" Антон Никифоров заверил, что при проведении комплекса мер, связанных с увольнением работников в связи со структурными изменениями на предприятии, будут соблюдены все нормы законодательства. Люди получат положенные выплаты.

Одновременно, Владимир Лабинов предложил руководству района и сельского поселения совместно с руководством ООО "Видлица Агро" проработать вопрос по использованию материально-технического комплекса предприятия для создания здесь крестьянских (фермерских) хозяйств. По мнению министра, работники, попавшие под сокращение, могли мы пойти в фермеры, получив землю.

Глава Минсельхоза Карелии напомнил, что фермеры могут воспользоваться господдержкой со стороны министерства в виде субсидий, в том числе в виде грантов "Начинающий фермер"» и "Агростартап".

Выполнение договоренностей, достигнутых в ходе рабочей встречи, со стороны собственника ООО "Видлица Агро", министерства и руководства района позволит сохранить производственную деятельность в селе Видлица и рабочие места, уверены в Минсельхозе.

Напомним, ранее Владимир Лабинов подтвердил опасения работников совхоза. По его словам, собственник предприятия Федор Михович, с которым была тяжба по разделу имущества пряжинского хозяйства, приобрел несколько аграрных активов в Ленобласти, куда он сейчас и намерен перевести поголовье скота из соображений экономической целесообразности. Глава республики Артур Парфенчиков дал поручение министру сельского хозяйства рассмотреть вопрос приобретения активов сельхозпредприятия "Видлицы" совхозом "Ильинский".