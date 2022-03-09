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Глава Минстроя Карелии назвал расценки на установку оборудования для природного газа в частных домах

Новости. Общество
10:51, 11 Марта 2022
фото: © ТАСС / Владимир Смирнов

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Стоимость оборудования, необходимого для отопления индивидуальных домов природным газом в Карелии составляет от 120 тыс. рублей и выше.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

«Стоимость существенная — 100 тыс. рублей и выше в зависимости от площади, от набора оборудования. Даже я бы сказал — от 120 тыс.», — сказал Россыпнов.

По его словам, это та сумма, которую владельцы домов должны заплатить из своего кармана. Министр объяснил, из чего она складывается.

«Первый вариант, это когда газовый кран находится на фасаде. Жителям некоторых населенных пунктов повезло больше, и в рамках федеральной целевой программы развития Карелии непосредственно до фасада был доведен газ. В этом случае, за свой счет люди приобретают котел — это, наверное, основная затратная часть…40-45 тыс. рублей — котлы отечественного производства. Требуется система дымоудаления, запорная арматура, не буду все перечислять, все это есть на сайте, но, в целом, стоимость затрат на внутреннее оборудование оценивается примерно 80-90 тыс. рублей. Я говорю о примерном объеме затрат на основные элементы системы. Кроме того, работы по монтажу оборудования, системы дымоудаления оцениваются ориентировочно в 65 тыс. рублей… Если же на фасаде дома нет цокольного ввода, то стоимость работ, чтобы от границы участка до дома подвести трубу, каждый метр стоит 2130 рублей», — рассказал министр.

По его словам, указанные затраты могут быть и выше.

«Многие, кто сейчас это слушают, думают, а вот у нас получилось гораздо дороже. Но здесь надо смотреть, какая вентиляция, кто-то ставит все батареи при заводе газа в дом и установке котла — это тоже дополнительная стоимость. Площадь дома имеет значение, марка выбранного оборудования», — добавил Россыпнов.

Он напомнил, что льготные категории граждан могут получить из бюджета компенсации расходов на установку оборудования.

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