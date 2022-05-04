Глава Минстроя Карелии рассказал о начале активного строительного сезона в республике

Больницы, школы, дома для переселенцев из аварийного жилья и водоочистную станцию обещают построить в республике.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов перечислил социальные объекты, с которых начинается активный период строительного сезона в этом году. Об этом он пишет на своей странице в соцсети.

Так, по федеральной целевой программе развития Карелии после завершения строительства двух объектов — автовокзала в Пудоже и распределительного газопровода в поселках Ковера и Нурмолицы Олонецкого района на остатке — 17 объектов.

В этом году заключены контракты на строительство хирургического комплекса Больницы скорой медицинской помощи и блоков АиБ Республиканской больницы — ключевых объектов программы.

В рамках программы расселения аварийного жилья идет строительство 7 домов: 2 в Петрозаводске, по одному в Беломорске, Пиндушах, Сортавала, Лахденпохье, Янишполе. В ближайших планах — начало стройки ещё 6 домов: в поселках Ильинский и Шуя, городах Петрозаводск, Кондопога и Суоярви.

Продолжается стройка 3-х школ и 2 детских садов. В Медвежьегорске активно работает компания КСМ, сейчас заканчиваются работы по перекрытиям 2 этажа блока А. Эта же компания занимается строительством детских садов в поселке Ляскеля и на улице Репникова в Петрозаводске. Коробки зданий уже готовы. В поселке Деревянка строительная компания «Век» наверстывает потраченное предыдущим подрядчиком время, сейчас ведутся монолитные работы на уровне 3 этажа.

Как отметил Россыпнов, заключен контракт на проектирование и строительство водоочистной станции в Сегеже. К 1 кварталу 2023 год должен быть подготовлен проект и получено положительное заключение экспертизы. Во втором квартале 2023 года планируют начать стройку. Подрядчик — компания «Промэнерго», ранее положительно себя зарекомендовавшая при строительстве водоочистной станции в Сортавале.

Ранее глава Минстроя заявил о рекордном росте площади построенного в Карелии жилья.