Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов сообщил о поэтапном расселении семи аварийных домов на улице Белинского.

Так, 29 марта 2021 года началась долгожданная стройка 43-х квартирного дома на улице Белинского для переселенцев из аварийного жилья. Объект возводится компанией КСМ. Об этом сообщил глава Минстроя Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

По словам министра, всего на улице Белинского расположено 7 аварийных домов, 1963 года постройки, признанных такими до 2017 года. Их нужно расселить в рамках действующей программы.

«В связи с небольшой площадью свободного земельного участка здесь возможно только поэтапное расселение: строительство первого дома на 43 квартиры, переселение в него жителей главным образом домов №№ 13, 15, 17 по ул. Белинского и ряда других, снос указанных домов №№ 13, 15, 17 и строительство второго дома на освобождаемом земельном участке. Дальше данные действия повторяются: сносятся расселенные дома и освобождается участок для третьего дома», - пишет Россыпнов.

Министр обозначит следующие сроки для расселения аварийки на Белинского:

- сдача первого дома и предоставление квартир – 4 квартал текущего года;

- подготовка земельного участка и снос аварийных домов №№ 13, 15, 17 – 1 квартал 2022 года;

- начало стройки второго дома на 40 квартир – не позднее 1 апреля 2022 года.

«Всего в Петрозаводске в рамках действующей программы до конца 2023 года нужно заключить контракты на расселение еще 500 квартир (в начале программы было 737 квартир). Из них около 160 квартир планируется предоставить во втором и третьем построенных домах по ул. Белинского и около 300 квартир – в доме, запланированном к строительству на ул. Боровой, проектирование которого уже началось», - сообщил глава Минстроя.

Ранее сенатор Игорь Зубарев, что Карелия вошла в число регионов, где Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства отмечает хорошие темпы по расселению аварийного фонда.