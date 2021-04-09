Игорь Зубарев: «Фонд ЖКХ положительно оценивает работу Карелии по расселению аварийного жилья»

Карелия вошла в число регионов, где Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства отмечает хорошие темпы по расселению аварийного фонда, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

Совет Федерации постоянно проводит мониторинг реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». За последние два года Карелия выполнила целевые показатели проекта в полном объеме. И Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства положительно оценивает темпы расселения аварийного жилья в регионе, отметил сенатор Игорь Зубарев.

Так, в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которая изначально была рассчитана на 2019–2025 годы, запланировано переселение более 9 тысяч человек из 159, 31 тысяч кв. м. «аварийки». На сегодняшний день 2 650 человек уже переехали, ликвидировано 46,34 тысячи кв. м. аварийного жилья. Участники программы получили компенсации или благоустроенные квартиры, которые приобретены на вторичном рынке. В данный момент для переселенцев из аварийного жилья идет строительство двух многоквартирных домов в Кондопоге, один дом строится в Лахденпохье. Новостройка в поселке Марциальные Воды уже готова принять участников программы.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, Минстрой республики заключил контракты по этапу 2019–2020 годов на 100% от расселяемой в рамках этапа площади аварийного жилья, по этапу 2020–2021 годов — на 93,54%, а по этапу 2021–2022 годов — на 49,62%. Кассовое исполнение программы в части средств, выделенных региону Фондом, составляет 88,69%. Всего на реализацию программы из федерального бюджета выделено около 6,5 млрд рублей.

Как отметил Игорь Зубарев, среди проблемных вопросов в Фонде ЖКХ обозначили то, что 44 жителя республики, которые должны были переехать из аварийного жилья в 2020 году, пока не переселены. Это 0,54 тысячи кв. м. «аварийки».

«Кроме того, три многоквартирных дома, построенных по программе до 2018 года, до сих пор находятся в едином реестре обращений по вопросам качества жилых помещений. И наша задача, чтобы новые дома, которые планируется возвести для переселенцев из аварийного фонда в Суоярви, Петрозаводске, Янишполе, Медвежьегорске, Пиндушах, Сортавале и Беломорске, были достойного качества. Темпы расселения аварийного жилья у нас хорошие. Но президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить опережающее достижение запланированных целей. Карелия сегодня входит в число регионов, где программу планируют выполнить досрочно — не в 2025, а 2023 году. Но нам нужно двигаться дальше. В конце прошлого года был принят закон „О комплексном развитии территорий“. Регионы должны оперативно приступить к разработке собственной нормативно-правовой базы для участия во всероссийской реновации. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы как можно скорее войти в программу комплексного развития территорий. При этом обязательно должно учитываться мнение жителей республики. И тогда, например, Петрозаводск действительно преобразится: вместо кварталов с „деревяшками“ и „хрущевками“ в городе появятся красивые и современные жилые комплексы с удобной инфраструктурой», — сказал парламентарий.