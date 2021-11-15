Глава Минстроя Карелии сообщил о ликвидации крупной аварии на водопроводе в Кеми

В Кеми продолжают латать сгнивший водопровод – о ситуации информирует руководитель Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

«Сегодня удалось устранить крупную аварию на шоссе 1 мая в районе дома № 115 и аварию на Пролетарском проспекте. В связи с ликвидацией утечек снизился расход воды, подаваемой в городскую сеть, повышается давление. В районе началась выездная проверка Комитета по жилищному надзору на предмет содержания внутридомовых сетей. При сохранении проблем с напором воды граждане могут обращаться в ЕДДС района, свою управляющую организацию либо сообщить мне на этой странице», — написал на своей странице в соцсети Россыпнов.

Напомним, 10 декабря на водопроводной сети в Кеми произошла авария. Выявлены пять основных прорывов. На устранении аварии работает местный МУП «КЭСНА», «КарелКоммунЭнерго», Минстрой держит наготове бригады соседних регионов. Работы контролируются Минстроем и прокуратурой республики.

Из резервного фонда правительства Карелии бюджету Кемского района выделено 3 миллиона рублей. Часть средств пойдет на закупку нового оборудования для насосной станции, что увеличит запас прочности этого объекта.