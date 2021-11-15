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Глава Минстроя Карелии сообщил о ликвидации крупной аварии на водопроводе в Кеми

Новости. Происшествия
20:06, 14 Декабря 2021
фото: со страницы главы Минстроя Карелии Виктора Россыпнова

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В Кеми продолжают латать сгнивший водопровод – о ситуации информирует руководитель Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

«Сегодня удалось устранить крупную аварию на шоссе 1 мая в районе дома № 115 и аварию на Пролетарском проспекте. В связи с ликвидацией утечек снизился расход воды, подаваемой в городскую сеть, повышается давление. В районе началась выездная проверка Комитета по жилищному надзору на предмет содержания внутридомовых сетей. При сохранении проблем с напором воды граждане могут обращаться в ЕДДС района, свою управляющую организацию либо сообщить мне на этой странице», — написал на своей странице в соцсети Россыпнов.

Напомним, 10 декабря на водопроводной сети в Кеми произошла авария. Выявлены пять основных прорывов. На устранении аварии работает местный МУП «КЭСНА», «КарелКоммунЭнерго», Минстрой держит наготове бригады соседних регионов. Работы контролируются Минстроем и прокуратурой республики.

Из резервного фонда правительства Карелии бюджету Кемского района выделено 3 миллиона рублей. Часть средств пойдет на закупку нового оборудования для насосной станции, что увеличит запас прочности этого объекта.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-12-14 22:15:07
Странно. Министра комментировать можно. А проедателей бюджета "корпорация..." срочно обезопасили. Даже 3 комментария пропустили и одумались. Приравняли проедателей к Шандаловичу и ЛИминчуку?!
Или министр не из ЕР?
Гость
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