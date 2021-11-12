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Глава Минстроя Карелии выехал в Кемь, где произошли прорывы водопровода

Новости. Общество
10:09, 09 Декабря 2021
фото: © ИА «Республика» / Леонид Николаев

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Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов отправился в Кемь контролировать ход ремонта сетей, на которых произошли прорывы

Виктор Россыпнов заявил, что выдвигается в Кемь и с завтрашнего утра  будет лично контролировать организацию работ по устранению аварий. Об этом он сообщил в соцсети.

Россыпнов пояснил, что в Кеми с 23 ноября на водопроводных сетях снижено рабочее давление. Из-за этого в 11 многоквартирных домах частично отсутствует водоснабжение (на 4-5 этажах). Причина снижения давления — прорывы на сетях по ул. Шоссе 1 мая (в районе дома 115), ул. Машинистов, ул. Загородная.


Фото: © Дмитрий Петров / ВК

«Длительность устранения аварии обусловлена, во-первых, глубиной залегания трубы — 8 метров, что потребовало доставки техники с другого района, во-вторых, пришлось переносить опору высоковольтной линии, в-третьих, в условиях низких температур затруднены земляные работы», — заявил министр.

Сообщается, что для устранения аварий привлечено республиканское предприятие «КарелКоммунЭнерго», силами которого 8 декабря была устранена авария по ул. Машинистов, что позволило повысить давление в сети.

По словам Виктора Россыпнова, в Кемь будут направлено дополнительное финансирование.

«Для восстановления давления на сетях сегодня на заседании Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям будет рассмотрен вопрос о выделении бюджету Кемского района из резервного фонда Правительства Республики Карелия средств. По информации Кемской администрации потребность в дополнительных средствах составляет 3 млн рублей. Ранее на ремонт водопроводных сетей в Кемском районе были выделены средства в размере 16,4 млн рублей», — заявил глава Минстроя Карелии.

Напомним, в конце ноября глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал о росте числа прорывов водопровода и призвал жителей запастись водой. На центральном водопроводе в Кеми были зафиксированы многочисленные прорывы. В городе был введен режим функционирования «Повышенная готовность».

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Комментарии

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goo
2021-12-09 13:13:03
Прорыв, который мы заслужили.
горский еврей
2021-12-09 12:31:30
Откуда он будет руководить прорывом, из тёплой "Кемки" ? Баня, поездка на Соловки, завтрак+ужин, блины супер, рекомендую.
Про подвиги энергетиков, которые, несмотря на экстремально-минусовые температуры, оперативно и, как правило, довольно быстро восстанавливают поврежденные участки, новостей почему-то выходит меньше.
Игорь
2021-12-09 11:58:05
Случился очередной прорыв.
Рафаэль
2021-12-09 11:29:47
Губернатор и Чепик при этом где опять ? Появяться позже ?
избиратель
2021-12-09 11:27:28
Штабы забыли создать , не пойдёт работа .
Hовый
2021-12-09 11:23:23
Там коллапс ? Местечковый блогер будет вводить войска ?
Offff
2021-12-09 11:29:28
Hовый,
Там где правят колготочники -социопаты , всегда разруха и аварии . Вы , педроссы ничего не умеете . Ни че го . :)
Изя
2021-12-09 10:47:42

"Спикер парламента заметил личную заслугу премьер-министра Карелии в развитии республики " ------------ или ЭТО ?)))))))))) :)
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