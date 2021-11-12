«Просьба запастись водой»: на севере Карелии начались прорывы водопровода

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал о росте числа прорывов водопровода и призвал жителей запастись водой.

На центральном водопроводе в Кеми зафиксированы многочисленные прорывы. В городе введен режим функционирования «Повышенная готовность». Об этом сообщает паблик месной власти в соцсети.

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщил, что масштаб прорывов водопровода растет. Ремонтные работы начнутся в пятницу, 26 ноября. Чиновник призвал жителей запастись водой.

«Количество порывов выросло значительно. Работы по ликвидации крупных начнутся завтра 26.11.2021 в 9:00 и продолжатся до окончания работ. Просьба запастись водой. Планируемое время ликвидации аварии - не более 6 часов. Надеемся, что работники справятся быстрее», — написал он в соцсети.

Напомним, в январе этого года режим повышенной готовности был введен из-за аварий на сетях в Кемском районе.