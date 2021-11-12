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«Просьба запастись водой»: на севере Карелии начались прорывы водопровода

Новости. Происшествия
13:35, 25 Ноября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал о росте числа прорывов водопровода и призвал жителей запастись водой.

На центральном водопроводе в Кеми зафиксированы многочисленные прорывы. В городе введен режим функционирования «Повышенная готовность». Об этом сообщает паблик месной власти в соцсети.

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщил, что масштаб прорывов водопровода растет. Ремонтные работы начнутся в пятницу, 26 ноября. Чиновник призвал жителей запастись водой.

«Количество порывов выросло значительно. Работы по ликвидации крупных начнутся завтра 26.11.2021 в 9:00 и продолжатся до окончания работ. Просьба запастись водой. Планируемое время ликвидации аварии - не более 6 часов. Надеемся, что работники справятся быстрее», — написал он в соцсети.

Напомним, в январе этого года режим повышенной готовности был введен из-за аварий на сетях в Кемском районе.

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Комментарии

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Жёсткий
2021-11-25 15:03:58
Кто то обещал "прорыв" или "рывок" вот и началось, 30 лет ни хрена не делалось!
User
2021-11-25 13:52:35
Прорывы давно уже начались. Когда рывки будут?
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