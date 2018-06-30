Глава Минтранса Карелии нашел дорогу, которая выглядит "будто после боевых действий"

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов посетил Суорявский район и выразил возмущение состоянием местных дорог.

Алексей Кайдалов в качестве куратора Суоярвского района посетил сессию районных депутатов и проехал по местным трассам. Своими впечатлениями министр поделился на своей странице "Вконтакте".

"Я лично сегодня проехал по дорогам Суоярви-Койриноя и Суоярви - Юстозеро. Их состояние оставляет желать лучшего. Работы по содержанию дорог проведены частично. А где-то они и не начинались. В направлении на Юстозеро дорога в очень плохом состоянии. Работы, запланированные там в рамках контракта, ещё не выполнялись. Будем выяснять, что является причиной промедления",- написал Кайдалов.

Также министр обнаружил самую разбитую дорогу района.

"Самое удручающее впечатление произвела объездная дорога в Суоярви. Она будто после боевых действий. Дал поручение подрядчику немедленно приступить к выполнению работ на ней. Буду держать на особом контроле выполнение работ на тех объектах, которые посетил сегодня",- сообщил глава карельского Минтранса.

Ранее правительство Карелии информировало о том, что граждане республики могут напрямую сообщать министру Алексею Кайдалову о неудовлетворительном состоянии тех или иных региональных дорог, написав сообщение в соцсети главе Минтранса.