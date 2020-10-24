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Глава Минтранса Карелии поздравил водителей с профессиональным праздником

Новости. Общество
12:34, 25 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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Министр дорожного хозяйства, транспорта и связи республики Сергей Щебекин пожелал в День работника автомобильного транспорта специалистам-транспортникам безаварийных маршрутов.

"В этот день слова признательности необходимо сказать не только водителям, но и кондукторам, механикам, диспетчерам, инженерам-автотранспортникам, выполняющим предрейсовые осмотры медицинским работникам, а также электрикам, компьютерным специалистам, разнорабочим, уборщикам, сотрудникам служб охраны транспортных предприятий – всем, чья ежедневная работа обеспечивает надежное автотранспортное сообщение как в республике, так и за ее пределами", - пишет на своей странице в "ВКонтакте" глава Минитранса Карелии.

Сергей Щебекин поздравил ветеранов отрасли, чей опыт остается надежным основанием для ее развития.

Он пожелал специалистам-транспортникам здоровья, благополучия, счастья и всегда безаварийных маршрутов.

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