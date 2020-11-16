Глава Минтранса Карелии заболел коронавирусом

Коронавирус обнаружен у министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергея Щебекина.

Об этом заявил Артур Парфенчиков в ходе прямой линии в понедельник, 16 ноября.

Тест, который был взят первым у Щебекина, показал отрицательный результат, однако второй тест оказался положительным.

"Министр транспорта Сергей Юрьевич Щебекин - температура, тест отрицательный <…> Через три дня тест оказался положительным, а собирался идти на работу. Хотел свое состояние здоровья оценить, исходя из информативности теста ПЦР", - сказал Парфенчиков (цитата - по ТАСС).

Сергей Щебекин стал очередным представителем карельской власти, у кого был обнаружен COVID-19. Ранее заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии, а также глава оперштаба по борьбе в с коронавирусом в республике Игорь Корсаков заразился коронавирусной инфекцией. Затем аналогичный диагноз был поставлен премьер-министру Александру Чепику и заместителю губернатора по взаимодействию с правоохранительными органами Александру Пшеницыну.