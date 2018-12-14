Глава Минтранса РФ заступился за главу Карелии перед Патрушевым

Срывы сроков строительства ряда объектов в Карелии, финансируемых из федерального бюджета, отчасти объясняются бюрократической волокитой на федеральном уровне, а не плохой работой властей республики.

Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на заседании государственной комиссии подготовке к 100-летию Карелии в Петрозаводске.

Он ответил на критику главы Совета безопасности России Николая Патрушева в адрес властей республики за задержку реализации нескольких важных проектов в рамках адресной федеральной целевой программы развития Карелии.

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