15:16, 28 Июля 2018
Глава Минтранса узнал о дорогом и недоступном бензине в одном из районов Карелии
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Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов узнал о подорожании топлива в Суорявском районе.
Кайдалов сообщил, что бензин в Суяорви поступает с перебоями и стоит на пять рублей дороже, чем в Петрозаводске. Об этом глава Минтранса написал на своей странице "Вконтакте".
«Роман Петров (ред. - и.о главы администрации) обозначил еще одну актуальную для района проблему – перебои с топливом и его дороговизна на местных АЗС. Бензин в районе почти на 5 рублей выше, чем в Петрозаводске. О таких фактах администрация района проинформирует надзорные органы»,- написал Алексей Кайдалов после посещения с рабочим визитом Суорявского района.
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