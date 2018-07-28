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Новости. Общество
15:16, 28 Июля 2018

Глава Минтранса узнал о дорогом и недоступном бензине в одном из районов Карелии

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Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов узнал о подорожании топлива в Суорявском районе.

 

Кайдалов сообщил, что бензин в Суяорви поступает с перебоями и стоит на пять рублей дороже, чем в Петрозаводске. Об этом глава Минтранса написал на своей странице "Вконтакте".

«Роман Петров (ред. - и.о главы администрации) обозначил еще одну актуальную для района проблему – перебои с топливом и его дороговизна на местных АЗС. Бензин в районе почти на 5 рублей выше, чем в Петрозаводске. О таких фактах администрация района проинформирует надзорные органы»,- написал Алексей Кайдалов после посещения с рабочим визитом Суорявского района.

 

 

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Комментарии

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Сеня
2018-07-28 15:29:13
Читал бы министр Столицу на Онего , давно бы знал , что joker из Суоярви два месяца уже об этом пишет в коментах .
sherhan2
2018-07-28 15:23:08
Это он ещё в Лохуи не ездил.А надо бы. Не всё по европам по обмену премудростями надо кататься.Надо поработать и там,где числишься в трудовой книжке.Это Карелия,если не забыл.
Гость
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