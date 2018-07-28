Глава Минтранса узнал о дорогом и недоступном бензине в одном из районов Карелии

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов узнал о подорожании топлива в Суорявском районе.

Кайдалов сообщил, что бензин в Суяорви поступает с перебоями и стоит на пять рублей дороже, чем в Петрозаводске. Об этом глава Минтранса написал на своей странице "Вконтакте".

«Роман Петров (ред. - и.о главы администрации) обозначил еще одну актуальную для района проблему – перебои с топливом и его дороговизна на местных АЗС. Бензин в районе почти на 5 рублей выше, чем в Петрозаводске. О таких фактах администрация района проинформирует надзорные органы»,- написал Алексей Кайдалов после посещения с рабочим визитом Суорявского района.