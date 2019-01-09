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Новости. Общество
21:05, 09 Января 2019
фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников

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По словам министра Максима Топилина, в октябре власти на 4,3% проиндексируют зарплаты бюджетников, о которых не шла речь в майских указах президента Путина.

Об этом глава Минтруда рассказал в интервью "Российской газете". По его словам, с 1 октября на 4,3% будут проиндексированы зарплаты бюджетников, о которых не говорилось в майских указах президента Владимира Путина.

"Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения", — сказал Топилин.

По его словам, из бюджета для регионов выделят дополнительные 100 млн руб. на эти цели.

"Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников", — отметил министр.

При этом Топилин не назвал конкретные сроки, поскольку они зависят от обстановки в конкретных регионах, в каждом из которых существует своя схема повышения зарплат, пишет РБК.

"Но соотношение зарплаты майских категорий бюджетников со средней должно поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат", — подчеркнул министр.

Топилин также рассказал о том, что в 2019 году власти ожидают более медленный рост реальных зарплат россиян по сравнению с 2018 годом. "По базовому прогнозу Минэкономразвития это 1,4%, но я полагаю, что рост будет несколько больше", — заявил глава Минтруда.

В октябре 2018 года Топилин рассказал о том, что зарплаты граждан растут "беспрецедентными темпами", рост составил 11%. По его словам, главным критерием стало «установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума». Министр заметил, что такие показатели «должны восприниматься нормально», но "почему-то это вызывает какие-то вопросы". Каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла [зарплата], у кого-то меньше", — сказал он.

Президент Владимир Путин подписал закон об уравнении минимального размера оплаты труда с прожиточным минимумом в марте 2018 года, закон вступил в силу в мае.

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Комментарии

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