Глава Минздрава Карелии напомнил, что делать при алкогольном отравлении

В Минздраве республики объяснили, когда надо вызывать скорую помошь.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице опубликовал напоминание с паблика Минздрава республики о том, что необходимо делать при отравлении алкоголем.

Минздрав Карелии, в свою очередь, приводит слова директор института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Вадима Негребецкого.

«Если напиток произведен с нарушениями или был добавлен спирт, особенно, если это метиловый спирт, то, конечно, его употребление вызывает негативный эффект, часто несовместимый с жизнью. Даже небольшая доля метанола может привести к трагическим последствиям», — отметил Вадим Негребецкий.

В Минздраве напомнили, что отравление алкоголем проявляется поражением жизненно важных функций: наблюдается тошнота и рвота, потеря сознания, возникают проблемы с дыханием и кровообращением, нарушается зрение.

В случае ухудшения состояния надо незамедлительно вызвать скорую помощь.