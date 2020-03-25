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Глава Минздрава Карелии назвал коронавирус демо-версией жизни человечества без вакцины

Новости. Общество
12:57, 26 Марта 2020
фото: коллаж: © ИА "Республика" / Леонид Николаев/© Евгений Курсков/ТАСС
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил о необходимости карантина в условиях отсутствия разработанного лечения от коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков призвал жителей региона соблюдать карантин, поскольку на сегодняшний день медицина не может предложить населению готовый путь лечения от новой коронавирусной инфекции.

"Все-таки мы к базовому сценарию готовы, но при этом все время не устаем говорить о том, что болезнь надо всегда предупреждать. Это гораздо обходится легче. Просто вот сейчас идет демонстрационная версия того, как человечество может жить без вакцины. Когда нет специфического лечения, есть новая инфекция и при этом мы должны быть к этому готовы. У нас нету, еще раз говорю, специфического лечения; есть только патогенетическое лечение. Исходя из этого, самый эффективный способ профилактики - это изоляция, самокарантин населения", - заявил Михаил Охлопков.

Министр рассказал, что в группе риска по развитию новой каронавирусной инфекции находятся люди старше 50 лет.

"Даже не более 65, а старше 50 лет. Потому что это группа - самая уязвимая", - подчеркнул Охлопков. Министр также добавил, что описаны эпизоды новой коронавирусной инфекции в тяжелой степени у граждан старше 40 лет.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в эксклюзивном интервью "Столице на Онего" ответил на самые острые вопросы о коронавирусной инфекции.

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Комментарии

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zanoza
2020-03-26 13:05:31
Как же помолодела группа риска! Когда будут закуплены экспресс-тесты?
Изя
2020-03-26 13:07:46
zanoza, видимо никогда , деньги у них только на их зарплаты )))
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