Глава Минздрава Карелии назвал основные признаки омикрон-штамма

Выявлен новый, потенциально опасный штамм COVID-19 – «Омикрон», который более заразный, чем предыдущие, и проявляет устойчивость к антителам переболевших и вакцинированных людей.

Известно, что новый штамм обнаружили в Ботсване, ЮАР и Гонконге, позже случаи зафиксировали и в странах Европы. По данным «Фонтанка.ру», «Омикрон» добрался и до Финляндии, что совсем рядом с Карелией.

Узнали в Минздраве Карелии, чем опасен новый штамм, кто станет его жертвами и как защитить себя от заражения.

Глава карельского Минздрава уточнил, что при заражении штаммом «Омикрон» человек чувствуют сильную усталость с момента заболевания, усугубляет ситуацию высокая температура – под 40 и злокачественная тахикардия, которая не купируется препаратами.

Кто станет жертвами нового штамма, читайте здесь.