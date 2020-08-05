Глава Минздрава Карелии поблагодарил вице-премьера Игоря Корсакова за "яростное отношение к делу"

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поздравил заместителя премьер- министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты РК Игоря Корсакова с 50-летием.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал поздравление вице-премьеру правительства Карелии Игорю Корсакову.

- Уважаемый Игорь Юрьевич!

Примите самые искренние поздравления с днём рождения!

Ваш профессионализм, трудолюбие, с которыми Вы подходите к новым задачам и проектам, являются примером для многих.

Признателен Вам за неиссякаемую энергию, яростное и неравнодушное отношение к своему делу. Вы умеете находить взвешенные решения, обладаете целеустремленностью и силой духа, которые являются залогом Вашей продуктивной работы.

Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения радости, добра и оптимизма!