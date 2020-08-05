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Глава Минздрава Карелии поблагодарил вице-премьера Игоря Корсакова за "яростное отношение к делу"

Новости. Общество
09:23, 06 Августа 2020
фото: © Минздрав Карелии
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поздравил заместителя премьер- министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты РК Игоря Корсакова с 50-летием.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал поздравление вице-премьеру правительства Карелии Игорю Корсакову.

- Уважаемый Игорь Юрьевич!

Примите самые искренние поздравления с днём рождения!

Ваш профессионализм, трудолюбие, с которыми Вы подходите к новым задачам и проектам, являются примером для многих.

Признателен Вам за неиссякаемую энергию, яростное и неравнодушное отношение к своему делу. Вы умеете находить взвешенные решения, обладаете целеустремленностью и силой духа, которые являются залогом Вашей продуктивной работы.

Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения радости, добра и оптимизма!

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-08-06 10:27:54
И есть за что ))) Начиная с 1 апреля, с диагнозом вн.пневмония больницы попали 1047 пациентов , 69 человек умерли . :)
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