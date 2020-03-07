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Глава Минздрава Карелии поблагодарил женщин за отзывчивость и душевную щедрость

Новости. Общество
09:40, 08 Марта 2020
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков поздравил женщин с Восьмым марта.

Поздравление Михаил Охлопков опубликовал в соцсети.

"Прекрасная половина человечества - хранительницы домашнего очага, семейного благополучия. Но сегодня без участия женщин невозможно представить себе функционирование многих сфер, в том числе сферы здравоохранения. Дорогие коллеги! В ваших надёжных руках самое ценное – жизнь и здоровье человека. Бесконечно ценю вашу преданность профессии, чуткое и внимательное отношение к пациентам, способность к состраданию и милосердию, отзывчивость и душевную щедрость, на которую способны только женщины. От всей души благодарю за это всех представительниц прекрасного пола, работающих в медицинских организациях Карелии. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, отличного настроения, взаимной любви и счастья. Пусть исполняются все ваши самые заветные мечты, пусть вас всегда окружают замечательные, близкие по духу, родные, люди, а в семье царят уют и тепло!", - заявил министр.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, куда можно пойти в Петрозаводске 8 марта.

 

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Комментарии

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Ринат
2020-03-08 10:45:23
Хоть один чинуша в Карелии с человеческим лицом и порядочный с виду .
Гость
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