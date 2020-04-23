Глава Минздрава Карелии: Под аппаратом ИВЛ сейчас никто не лежит

Министр здравоохранения республики рассказал о состоянии здоровья заболевших коронавирусной инфекцией в регионе.

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков отметил положительную динамику в лечении заболевших коронавирусной инфекцией в республике. По словам Охлопкова, под аппаратом искусственной вентиляции легких сейчас никто не лежит.

Как заметил министр, он пока не знает, чем объясняется такая положительная динамика – то ли тем, что рано выявляется заболевание, то ли прививками БЦЖ. В лечении пациентов с коронавирусом в Карелии применяются противовирусные и противомалярийные препараты и препараты, повышающие иммунитет.

Напомним, в настоящее время в республике выявлены 42 заболевших коронавирусной инфекцией. Двое из них выздоровели. В то же время только за сутки в Карелии скончались от пневмонии три человека, у которых не был обнаружен коронавирус.