890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
У главы Минстроя Карелии Виктора Россыпнова не обнаружили коронавируса 13
23.04.2020 16:11
Глава Карелии продлил запрет на работу общественного транспорта до конца апреля
Сегодня 06:40
В Финляндии удивлены заявлением Следкома России об умерщвлении финнами советских военнопленных в газовых камерах 17
Сегодня 10:28
Парфенчиков решил раньше закончить учебный год для школьников Карелии 12
23.04.2020 20:41
Парфенчиков расскажет о дальнейшем режиме борьбы с коронавирусом в Карелии 2
Сегодня 07:15
Жительница Петрозаводска в поисках квартиры наткнулась на мошенницу
23.04.2020 17:20

Глава Минздрава Карелии: Под аппаратом ИВЛ сейчас никто не лежит

Новости. Общество
12:54, 24 Апреля 2020
фото: © скриншот из прямой линии/паблик "Республика Карелия"
Загрузка...

Министр здравоохранения республики рассказал о состоянии здоровья заболевших коронавирусной инфекцией в регионе.

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков отметил положительную динамику в лечении заболевших коронавирусной инфекцией в республике. По словам Охлопкова, под аппаратом искусственной вентиляции легких сейчас никто не лежит.

Как заметил министр, он пока не знает, чем объясняется такая положительная динамика – то ли тем, что рано выявляется заболевание, то ли прививками БЦЖ. В лечении пациентов с коронавирусом в Карелии применяются противовирусные и противомалярийные  препараты и препараты, повышающие иммунитет.

Напомним, в настоящее время в республике выявлены 42 заболевших коронавирусной инфекцией. Двое из них выздоровели. В то же время только за сутки в Карелии скончались от пневмонии три человека, у которых не был обнаружен коронавирус.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-04-24 13:13:44
Котлы беспонтовые, у Кайдалова лучше были.
кир
2020-04-24 13:06:25
В Нью-Йорке большая смертность пациентов и подключенными ИВЛ.
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-24 13:42:42
кир, а ты думаешь, к ИВЛ самых здоровых подключают? и они от ИВЛ умирают? дальше читай американские газетки, и никогда не думай своей головой... тем более, когда чтобы разобраться в теме, надо лет 6 с ординатурой поучиться, и еще желательно лет 20 опыта в больнице набраться...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 13
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»