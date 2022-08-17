Глава Минздрава Карелии показал, как идет строительство нового 7-этажного хирургического корпуса БСМП (ВИДЕО)

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал видео подготовительных работ на стройплощадке хирургического корпуса БСМП.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков опубликовал видео со строительной площадки хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи, где сегодня идут подготовительные работы для дальнейшего устройства фундамента.

Напомним, что в Петрозаводске приступили к строительству нового хирургического корпуса БСМП. По словам главы Минздрава Карелии, это будет самое современное и оснащённое по последнему слову техники подразделение больницы.