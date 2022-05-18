В Петрозаводске началась подготовка к строительству нового 7-этажного хирургического корпуса БСМП

Это будет самое современное и оснащённое по последнему слову техники подразделение больницы, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как отметил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, у БСМП, со стороны автостоянки, появился забор.

«Сообщаю, что мы приступаем к подготовительным работам по строительству семиэтажного здания хирургического корпуса. Это будет самое современное и оснащённое по последнему слову техники подразделение больницы», — сообщил Михаил Охлопков.

По словам министра здравоохранения, на первом этаже будут размещены рентген-диагностическое и клинико-диагностическое отделения. На втором этаже — отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований, отделение эндоскопических исследований, отделение ранней реабилитации. Третий этаж займут административные помещения, учебная часть с помещениями телемедицины, блок помещений для хранения крови и её компонентов. На четвёртом этаже разместятся отделение реанимации и интенсивной терапии, помещения приёма санитарной авиации. Пятый и шестой этажи будут отданы под операционные блоки — по шесть разнопрофильных операционных на каждом этаже. Седьмой этаж — технические помещения. Также предусмотрено строительство вертолётной площадки на крыше здания.

Михаил Охлопков уточнил, что пока начались только подготовительные работы к строительству.

Ранее глава Карелии заявил о начале строительства нового хирургического корпуса БСМП в этом году: «Постараемся пройти в этом году нулевой цикл, связанный в том числе с реконструкцией существующих коммуникаций. Этот проект — реорганизация экстренной медицинской помощи для всей республики — станет важнейшим на ближайшие годы».